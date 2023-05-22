Гладков: в результате обстрела пострадали мужчина и женщина

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших в результате обстрела села Глотово в Грайворонском округе региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: https://t.me/vvgladkov

После обстрела в местную больницу были госпитализированы женщина и мужчина с минно-взрывными ранениями. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней тяжести.