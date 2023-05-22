Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших в результате обстрела села Глотово в Грайворонском округе региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
После обстрела в местную больницу были госпитализированы женщина и мужчина с минно-взрывными ранениями. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней тяжести.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.