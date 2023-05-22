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Гладков: в результате обстрела пострадали мужчина и женщина

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Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших в результате обстрела села Глотово в Грайворонском округе региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Гладков: в результате обстрела пострадали мужчина и женщина
Фото: https://t.me/vvgladkov

После обстрела в местную больницу были госпитализированы женщина и мужчина с минно-взрывными ранениями. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней тяжести.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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