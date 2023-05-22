Гладков: на территорию Белгородской области проникла ДРГ противника

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что на территорию Грайворонского округа проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом он сообщили в своем Telegram-канале.

Фото: ВКонтакте

Пограничная служба, совместно с ФСБ, Вооруженными силами России и Росгвардией делают все необходимое для ликвидации боевиков. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее глава региона сообщил о том, что в результате обстрела населенного пункта в области пострадали мужчина и женщина.