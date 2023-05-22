Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что на территорию Грайворонского округа проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом он сообщили в своем Telegram-канале.
Пограничная служба, совместно с ФСБ, Вооруженными силами России и Росгвардией делают все необходимое для ликвидации боевиков. Другие подробности пока не приводятся.
Ранее глава региона сообщил о том, что в результате обстрела населенного пункта в области пострадали мужчина и женщина.
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