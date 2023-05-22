Политолог Сергей Марков прокомментировал обострение ситуации на границе Белгородской области.
Марков отметил, что у Белгородчины усилился артобстрел, сопровождаемый боем на границе.
"ДРГ с Украины пытается прорваться и захватить какие то сёла в Белгородской области", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт считает, что активность диверсантов стала ответной реакцией президента Украины на захват Бахмута.
"Это так Зеленский решил ответить на поражение в Бахмуте", — объяснил Марков.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о проникновении диверсантов на территорию Белгородской области.
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