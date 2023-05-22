Марков о ситуации в Белгородской области: Зеленский решил ответить на поражение в Бахмуте

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал обострение ситуации на границе Белгородской области.

Фото: скрин wiadomosci.onet.pl

Марков отметил, что у Белгородчины усилился артобстрел, сопровождаемый боем на границе.

"ДРГ с Украины пытается прорваться и захватить какие то сёла в Белгородской области", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт считает, что активность диверсантов стала ответной реакцией президента Украины на захват Бахмута.

"Это так Зеленский решил ответить на поражение в Бахмуте", — объяснил Марков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о проникновении диверсантов на территорию Белгородской области.