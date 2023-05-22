МК: разведчик Матвийчук обвинил инструкторов НАТО в атаке на Белгородскую область

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что командовать украинскими диверсионно-раведывательными группами (ДРГ), которые сегодня совершили очередную террористическую вылазку в Белгородскую область, могут "теневые" натовские инструкторы. Такое мнение экс-разведчик высказал в беседе с "МК".

Фото: n4k.ru

Офицер уверен, что диверсиями противник пытается нейтрализовать победные настроения со стороны России после освобождения Бахмута (Артёмовска).

Собеседник издания назвал вторжение диверсантов ВСУ в Россию делом Главы разведки Украины Кирилла Буданова, который решил показать, что всё-таки контролирует ситуацию после поражения в Бахмуте.

Однако противник просчитался, так как российские войска уже не те, что были год или полгода назад, и попытка проникновения будет жёстко пресечена, отметил Матвийчук.

Также эксперт предположил, что украинскими бандами, скорее всего, руководят инструкторы НАТО, которые сидят где-то в Киеве, поскольку главкома ВСУ Валерия Залужного не видно на публике, а президент Владимир Зеленский не вылезает из поездок.

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