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Wargonzo: украинские диверсанты зашли на территорию России

0:57
Силовые структуры

Бои на границы с Украиной в Белгородской области действительно идут, диверсионно-разведывательные группы, вероятнее всего, зашли на территорию России. Об этом сообщил в понедельник военный журналист автор проекта Wargonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале со ссылкой на информацию, полученную от проверенных источников на месте.

Wargonzo: украинские диверсанты зашли на территорию России
Фото: n4k.ru

Репортёр отметил, что сейчас идёт операция по блокированию и дальнейшему уничтожению диверсантов.

"Бронетехника противника также понимает участие в операции, однако информации о переходе бронегрупп через ленту пока нет. Ситуация серьёзная, но масштабным наступлением это пока что не назовешь. Источники знакомые с обстановкой сообщают, что ситуация напоминает рейд в Брянскую область, организованный, скорее, для информационного, нежели для реального фронтового эффекта", — заключил военкор.

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Колонна танков Леопард
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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