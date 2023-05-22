Wargonzo: украинские диверсанты зашли на территорию России

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бои на границы с Украиной в Белгородской области действительно идут, диверсионно-разведывательные группы, вероятнее всего, зашли на территорию России. Об этом сообщил в понедельник военный журналист автор проекта Wargonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале со ссылкой на информацию, полученную от проверенных источников на месте.

Фото: n4k.ru

Репортёр отметил, что сейчас идёт операция по блокированию и дальнейшему уничтожению диверсантов.

"Бронетехника противника также понимает участие в операции, однако информации о переходе бронегрупп через ленту пока нет. Ситуация серьёзная, но масштабным наступлением это пока что не назовешь. Источники знакомые с обстановкой сообщают, что ситуация напоминает рейд в Брянскую область, организованный, скорее, для информационного, нежели для реального фронтового эффекта", — заключил военкор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.