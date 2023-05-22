МК: экс-офицер армии США Крапивник заявил о наступлении ВС России после Артёмовска

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чтобы ВСУ не навязывали свой сценарий боевых действий, России нельзя расслабляться после взятия Артёмовска (Бахмута). Необходимо начинать продвижение по всей линии фронта. Такого мнения придерживается бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

Фото: dnr-hotline.ru

Украинская сторона упорно не признаёт поражение на данном участке, однако малые группы боевиков ВСУ прячутся в домах, надеясь сбежать.

"После Бахмута мы должны начать продвижение к следующей агломерации — Краматорску. Это порядка девяти километров по полям. Более того, Краматорск находится на возвышенности и нам, возможно, придётся подниматься и, скорее всего, снова идти в лобовую атаку", — высказался Крапивник в беседе с "МК".

Продвигаться стоит и в других направлениях, чтобы растянуть украинские войска по всей линии боевого соприкосновения. Киев продолжает мобилизацию, делая упор не на качество, а на количество, поэтому передовая может быть заполнена "мясом", которое увы, погибнет, говорит военный.

Как считает Крапивник, наиболее оптимальный вариант для ВС России является наступление в Харьковском и Сумском направлении.

"Чтобы для него была не просто ракетная угроза, а прямая, чтобы они понимали, что они могут потерять территории. При этом прорыв должен вестись бронекулаком, а не быть пехотным", — сказал собеседник.