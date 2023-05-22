20 мая стало известно о взятии российской стороной Артёмовска. Военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал кадры с окраин города, а именно микрорайоны "Домино" и "Гнездо", где были последние укрепрайоны украинских войск.
Военные ВСУ в Артёмовске ещё есть, отмечает военкор. Это те малые группы, которые бросили при отступлении. У бойцов нет снабжения, боекомплектов и раций. Прячутся они в квартирах многоэтажек, так как бежать больше некуда.
"Переворачивают ванны — и прячутся под ванны. Ждут шанс или убежать, или на что они надеются… Город полностью наш", — сказал Газдиев.
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