В Грайворонском округе Белгородской области силовики продолжают контртеррористическую операцию, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Он призвал местных жителей пока не торопиться вернуться в собственные дома. Сделать это можно будет, когда ситуация окажется полностью под контролем.
Губернатор рассказал, что появилась информация о ранении двух мирных жителей в населённых пунктах, куда зашли диверсанты, но подтвердить её пока не удаётся.
"Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один", — пояснил Гладков.
Погибших среди мирного населения, добавил он, на сегодняшний день нет.
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