Губернатор Гладков рассказал подробности продолжающейся КТО в Грайворонском округе

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Грайворонском округе Белгородской области силовики продолжают контртеррористическую операцию, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Фото: mirbelogorya.ru

Он призвал местных жителей пока не торопиться вернуться в собственные дома. Сделать это можно будет, когда ситуация окажется полностью под контролем.

Губернатор рассказал, что появилась информация о ранении двух мирных жителей в населённых пунктах, куда зашли диверсанты, но подтвердить её пока не удаётся.

"Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один", — пояснил Гладков.

Погибших среди мирного населения, добавил он, на сегодняшний день нет.