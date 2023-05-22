Генерал ФСБ Михайлов оценил введение режима КТО в Белгородской области

1:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские диверсанты атаковали сразу несколько населённых пунктов Белгородской области. После этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО).

Фото: РИА Новости

Данный режим расширяет для силовиков возможности по контртеррористической деятельности: досматривать машины, проверять документы, усиливать охрану общественного порядка и объектов, временно отселять людей в безопасные районы, а также приостанавливать деятельность опасных производств и организаций, где производят химические и биологические вещества.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объяснил, что режим КТО представляет из себя полный контроль на территории. Он отметил, что силовики будут выявлять очаги сопротивления и спящие ячейки.

"Сейчас мы столкнулись с тем, что реальные боевые группы проникли на нашу территорию и соответственно реагируем на это. Это действительно весьма серьёзная мера. Вопрос лишь в том, какими силами всё это будет обеспечиваться", — указал он в беседе с "МК".

Михайлов сообщил, что продолжительность режима контртеррористической операции зависит от результата.

"Может быть и на достаточно продолжительный [срок]", — подчеркнул генерал.

Специалист предупредил, что полностью закрыть границы при помощи особых сил практически невозможно. Режим КТО является эффективной мерой для ликвидации локальных очагов, однако для полной безопасности следует предпринимать "решительные" действия, указал Михайлов.