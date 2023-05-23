Сладков: закон — если у врага нет проблем на фронте, он переходит к активности в нашем тылу

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если у врага нет проблем на линии боевого соприкосновения, то он начинает переходить к активности в российском тылу.

Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Александр Сладков.

В ВС РФ много подразделений, которые созданы для организации проблем противника в его тылу. Но по всей вероятности, "проблем у врага" нет, у ВСУ есть зато время заняться проблемами уже для России, отметил военкор.

"А если нет проблем и на линии фронта, у противника развязаны руки для многовариантных инициатив. Отсюда и растёт наш геморрой. Либо у противника проблемы, либо у нас — вот и вся премудрость", — подчеркнул Сладков.

По его словам, спецназов в России "превратили в пехоту".

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