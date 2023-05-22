США "чётко донесли" до Киева, что не поощряют нанесение ударов по России

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Соединённые Штаты Америки якобы "чётко донесли" до киевской власти, что не поощряют нанесение ударов по целям на территории Российской Федерации.

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Об этом со ссылкой на госдепартамент США сообщает РИА Новости.

Сегодня, 22 мая, подразделение украинских националистов вторглось в Белгородскую область, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

В области введен режим КТО — контртеррористической операции. Губернатор сообщил о восьми раненых в результате вторжения ДРГ — диверсионной группы. Он подчеркнул, что ситуация в Грайворонском районе продолжает оставаться "напряженной".