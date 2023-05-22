Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Турпром": туристам из РФ предлагают бесплатное проживание в 5-звездочном отеле Дубая
Гастроэнтеролог Кашух рассказала о пользе дачной зелени
ФК «Пари НН» разгромил команду «Сочи»
В Казани каждый десятый выпускник оказался медалистом
В ООН прокомментировали желание США передать Украине истребители F-16
Диетолог Ионова заявила, что польза бананов для здоровья преувеличена
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
Боец "Мазур" рассказал, кто будет удерживать и защищать Бахмут от ВСУ
В Тюменской области запретили посещать природные водоемы после 20:00

США "чётко донесли" до Киева, что не поощряют нанесение ударов по России

0:42
Силовые структуры

Соединённые Штаты Америки якобы "чётко донесли" до киевской власти, что не поощряют нанесение ударов по целям на территории Российской Федерации.

США "чётко донесли" до Киева, что не поощряют нанесение ударов по России
Фото: https://t.me/

Об этом со ссылкой на госдепартамент США сообщает РИА Новости.

Сегодня, 22 мая, подразделение украинских националистов вторглось в Белгородскую область, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

В области введен режим КТО — контртеррористической операции. Губернатор сообщил о восьми раненых в результате вторжения ДРГ — диверсионной группы. Он подчеркнул, что ситуация в Грайворонском районе продолжает оставаться "напряженной".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список из 80 имен российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва
Кардиолог раскрыла пять продуктов, которые сама ест каждый день
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Историю самого необычного маньяка России рассказал ветеран МУР
Байден выдумал цифру потерь ВС РФ в Артёмовске
Байден выдумал цифру потерь ВС РФ в Артёмовске
Последние материалы
Диетолог Ионова заявила, что польза бананов для здоровья преувеличена
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
Боец "Мазур" рассказал, кто будет удерживать и защищать Бахмут от ВСУ
В Тюменской области запретили посещать природные водоемы после 20:00
Концерт «Гладиатор» Димы Билана в Кемерове отменен
Алексей Панин отреагировал на объявление его в уголовный розыск: "Я с удовольствием приеду в Россию"
"Эксперт": ущерб от диверсии на "Северных потоках" может превысить 1,4 триллиона долларов
Пострадавший во время взрыва газового баллона под Нижним Новгородом скончался
Марков об атаке ВСУ на Белгородчину: К новым волнам мобилизации в России теперь будут относиться с большим пониманием
Sohu: США ревностно относятся к ядерному оружию России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников