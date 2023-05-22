Соединённые Штаты Америки якобы "чётко донесли" до киевской власти, что не поощряют нанесение ударов по целям на территории Российской Федерации.
Об этом со ссылкой на госдепартамент США сообщает РИА Новости.
Сегодня, 22 мая, подразделение украинских националистов вторглось в Белгородскую область, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
В области введен режим КТО — контртеррористической операции. Губернатор сообщил о восьми раненых в результате вторжения ДРГ — диверсионной группы. Он подчеркнул, что ситуация в Грайворонском районе продолжает оставаться "напряженной".
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В Сети опубликовали список из 80 имен российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.