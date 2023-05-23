Несколько последних дней российские силы начали наступление под Донецком, и сейчас над подразделениями ВСУ в Авдеевке нависла угроза окружения, сообщают украинские военные эксперты.
Военнослужащим ВС РФ удалось значительно продвинуться вперёд вдоль железной дороги, сейчас они полностью контролируют окружающие лесопосадки и два перекрёстка.
Российское командование перебросило на этот участок дополнительные резервы, сообщает издание "Русская весна".
"Западнее Новобахмутовки и севернее Красногоровки продолжаются бои за лесополосы за железной дорогой в серой зоне", — уточняют авторы материала.
Они также отмечают, что Киев стягивает подкрепления к Авдеевке, стараясь вновь отбить утраченные позиции.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.