"РВ": российские подразделения перешли в наступление, пытаясь взять ВСУ в Авдеевке в клещи

Несколько последних дней российские силы начали наступление под Донецком, и сейчас над подразделениями ВСУ в Авдеевке нависла угроза окружения, сообщают украинские военные эксперты.

Фото: https://en.defence-ua.com/news/russians_installed_the_s_60_anti_aircraft_gun_on_the_mt_lb_armored_vehicle-6624.html

Военнослужащим ВС РФ удалось значительно продвинуться вперёд вдоль железной дороги, сейчас они полностью контролируют окружающие лесопосадки и два перекрёстка.

Российское командование перебросило на этот участок дополнительные резервы, сообщает издание "Русская весна".

"Западнее Новобахмутовки и севернее Красногоровки продолжаются бои за лесополосы за железной дорогой в серой зоне", — уточняют авторы материала.

Они также отмечают, что Киев стягивает подкрепления к Авдеевке, стараясь вновь отбить утраченные позиции.