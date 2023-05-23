Военный политолог Михайлов: заброской диверсантов и обстрелами территории РФ дело не кончится

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Создавать серьёзную оборону нужно не только по линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, но и по всей границе с Украиной, заявил Pravda.Ru военный политолог, руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Фото: https://t.me/RVvoenkor

"У нас сформирована очень серьёзная линия обороны на Херсонщине, в Запорожье, ЛНР и ДНР. Видимо, надо её формировать и дальше, максимально укреплять Воронежскую, Белгородскую, Брянскую и Курскую области", — пояснил он.

Хотя для этого, отметил эксперт, потребуются наступательные операции в западном направлении.

"Потому что этими ДРГ (диверсионно-разведывательными группами. — Прим. ред.), какими-то локальными обстрелами или попытками преодолеть воздушное пространство дело не кончится. Эти провокации и акты терроризма будут продолжаться, если приграничная линия не будет крепка как никогда", — подчеркнул Михайлов.

Что касается какого-либо военного ответа киевскому режиму на провокацию в Белгородской области, военный политолог не видит в нём необходимости.

"В ежедневном режиме российская группировка ведёт свою работу, ВКС работают, оперативно-тактические комплексы работают, ракетчики работают", — резюмировал специалист.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о продолжении контртеррористической операции в Белгородской области и уточнил, что на данный момент погибших среди мирного населения нет.