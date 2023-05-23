Песков: РФ предпринимает усилия, чтобы не допускать проникновения боевиков ВСУ в страну

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия не собирается останавливать противоправную деятельность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя нападение диверсантов ВСУ на населённые пункты Белгородской области.

Фото: РИА Новости

По его словам, Москва предпринимает усилия по недопущению подобных инцидентов в будущем. Пресс-секретарь главы государства также призвал продолжать проведение российской спецоперации для защиты страны.

"Это требует от нас больших усилий", — подчеркнул Песков на брифинге.

В понедельник, 22 мая, диверсанты ВСУ проникли на территорию Белгородской области. Как пояснил губернатор Вячеслав Гладков, в регионе введён режим контртеррористической операции. Он добавил, что у граждан будут проверять документы, а работу ряда опасных производств приостановят.