Украинская армия не собирается останавливать противоправную деятельность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя нападение диверсантов ВСУ на населённые пункты Белгородской области.
По его словам, Москва предпринимает усилия по недопущению подобных инцидентов в будущем. Пресс-секретарь главы государства также призвал продолжать проведение российской спецоперации для защиты страны.
"Это требует от нас больших усилий", — подчеркнул Песков на брифинге.
В понедельник, 22 мая, диверсанты ВСУ проникли на территорию Белгородской области. Как пояснил губернатор Вячеслав Гладков, в регионе введён режим контртеррористической операции. Он добавил, что у граждан будут проверять документы, а работу ряда опасных производств приостановят.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.