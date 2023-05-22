Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о введении в регионе правового режима контртеррористической операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Сделано это было в целях обеспечения безопасности населения. Теперь в области будут введены некоторые временные ограничения.
В частности, будут проверятся документы, а также будет приостановлена работа некоторых опасных производств.
Напомним, в понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа проникла украинская ДРГ. В настоящее время военные и сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры по ликвидации боевиков.
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