В Белгородской области введен правовой контртеррористические режим

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о введении в регионе правового режима контртеррористической операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Сделано это было в целях обеспечения безопасности населения. Теперь в области будут введены некоторые временные ограничения.

В частности, будут проверятся документы, а также будет приостановлена работа некоторых опасных производств.

Напомним, в понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа проникла украинская ДРГ. В настоящее время военные и сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры по ликвидации боевиков.