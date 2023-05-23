Политолог Кошкин назвал цель поездки Зеленского на участок фронта Угледар — Марьинка

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Визит президента Украины Владимира Зеленского на участок Угледар — Марьинка стал финальной точкой его длительного вояжа по странам ЕС. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил политолог Андрей Кошкин.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По мнению эксперта, Зеленский прибытием на линию боевого соприкосновения хотел подкрепить собственные слова о героизме ВСУ, произнесённые в Европе, Саудовской Аравии и Японии.

"На Угледарском направлении вполне возможно начало наступления. Но я бы не связывал визит Зеленского именно с направлением контратаки. И естественно, это не должно бросаться в глаза. Поездка главы Украины на линию соприкосновения связана прежде всего с тем, что он совершил длительный вояж по европейским государствам, где всем рассказывал о героизме ВСУ", — подчеркнул собеседник издания.

Специалист также проинформировал об активных боевых действиях на Угледарском направлении.

"Почему Угледар? Сейчас там довольно сложная ситуация, интенсивные бои", — уточнил Кошкин.

Ранее Зеленский заявил в своём Telegram-канале, что посетил линию обороны ВСУ Угледар — Марьинка и вручил награды украинским солдатам.