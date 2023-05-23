Визит президента Украины Владимира Зеленского на участок Угледар — Марьинка стал финальной точкой его длительного вояжа по странам ЕС. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил политолог Андрей Кошкин.
По мнению эксперта, Зеленский прибытием на линию боевого соприкосновения хотел подкрепить собственные слова о героизме ВСУ, произнесённые в Европе, Саудовской Аравии и Японии.
"На Угледарском направлении вполне возможно начало наступления. Но я бы не связывал визит Зеленского именно с направлением контратаки. И естественно, это не должно бросаться в глаза. Поездка главы Украины на линию соприкосновения связана прежде всего с тем, что он совершил длительный вояж по европейским государствам, где всем рассказывал о героизме ВСУ", — подчеркнул собеседник издания.
Специалист также проинформировал об активных боевых действиях на Угледарском направлении.
"Почему Угледар? Сейчас там довольно сложная ситуация, интенсивные бои", — уточнил Кошкин.
Ранее Зеленский заявил в своём Telegram-канале, что посетил линию обороны ВСУ Угледар — Марьинка и вручил награды украинским солдатам.
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