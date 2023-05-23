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Политолог Кошкин назвал цель поездки Зеленского на участок фронта Угледар — Марьинка

1:17
Силовые структуры

Визит президента Украины Владимира Зеленского на участок Угледар — Марьинка стал финальной точкой его длительного вояжа по странам ЕС. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил политолог Андрей Кошкин.

Политолог Кошкин назвал цель поездки Зеленского на участок фронта Угледар — Марьинка
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По мнению эксперта, Зеленский прибытием на линию боевого соприкосновения хотел подкрепить собственные слова о героизме ВСУ, произнесённые в Европе, Саудовской Аравии и Японии.

"На Угледарском направлении вполне возможно начало наступления. Но я бы не связывал визит Зеленского именно с направлением контратаки. И естественно, это не должно бросаться в глаза. Поездка главы Украины на линию соприкосновения связана прежде всего с тем, что он совершил длительный вояж по европейским государствам, где всем рассказывал о героизме ВСУ", — подчеркнул собеседник издания.

Специалист также проинформировал об активных боевых действиях на Угледарском направлении.

"Почему Угледар? Сейчас там довольно сложная ситуация, интенсивные бои", — уточнил Кошкин.

Ранее Зеленский заявил в своём Telegram-канале, что посетил линию обороны ВСУ Угледар — Марьинка и вручил награды украинским солдатам.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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