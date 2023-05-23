Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что после саммита "Большой семёрки" он посетил линию обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Угледар — Марьинка в Донецкой Народной Республике.
По его словам, в этой зоне боевых действий была проведена церемония награждения украинских военнослужащих.
"Я наградил сильнейших. Мы почтили память лучших", — написал руководитель Украины в Telegram-канале.
Ранее военспец Юрий Кнутов заявил, что контрнаступление ВСУ обязательно состоится. В противном случае Зеленского ждёт либо импичмент, либо внезапная смерть, считает эксперт. Он также добавил, что без наступательной операции Киев лишится западной помощи.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.