Владимир Зеленский заявил, что посетил линию обороны ВСУ Угледар — Марьинка

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что после саммита "Большой семёрки" он посетил линию обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Угледар — Марьинка в Донецкой Народной Республике.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

По его словам, в этой зоне боевых действий была проведена церемония награждения украинских военнослужащих.

"Я наградил сильнейших. Мы почтили память лучших", — написал руководитель Украины в Telegram-канале.

Ранее военспец Юрий Кнутов заявил, что контрнаступление ВСУ обязательно состоится. В противном случае Зеленского ждёт либо импичмент, либо внезапная смерть, считает эксперт. Он также добавил, что без наступательной операции Киев лишится западной помощи.