Зеленский объявил о создании нового военного формирования

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что киевский режим принял решение создать в стране новое военное формирование — Корпус морской пехоты.

Фото: mk.ru

Об этом сообщает издание "МК".

Морская пехота будет состоять из двух бригад в составе войск береговой обороны и будет являться частью Объединенных сил быстрого реагирования.

Президент Незалежной рассказал, что "съездил" в зону боевых действий в Донбассе, где и встретился с морскими пехотинцами. Сам Зеленский не уточняет, в каком населённом пункте именно он был, а в интернете опубликована фотография в полутёмном помещении.

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