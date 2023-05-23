Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что киевский режим принял решение создать в стране новое военное формирование — Корпус морской пехоты.
Об этом сообщает издание "МК".
Морская пехота будет состоять из двух бригад в составе войск береговой обороны и будет являться частью Объединенных сил быстрого реагирования.
Президент Незалежной рассказал, что "съездил" в зону боевых действий в Донбассе, где и встретился с морскими пехотинцами. Сам Зеленский не уточняет, в каком населённом пункте именно он был, а в интернете опубликована фотография в полутёмном помещении.
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