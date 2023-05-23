В Белгородской области в результате боёв уничтожено более 70 террористов

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Остатки нацистов отброшены из Белгородской области на украинскую территорию.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщает Минобороны РФ.

22 мая после интенсивных артобстрелов МПП "Козинка", а также ряда других объектов Грайворонского района, подразделение националистического формирования вторглось на территорию РФ.

В ходе КТО ударами авиации, артиллерии и активными действиями боевых подразделений националистические формирования были заблокированы и разгромлены, а остатки отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали наносить огневое поражение до полной ликвидации.

"Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", — отмечает ведомство.

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