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В Белгородской области в результате боёв уничтожено более 70 террористов

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Силовые структуры

Остатки нацистов отброшены из Белгородской области на украинскую территорию.

В Белгородской области в результате боёв уничтожено более 70 террористов
Фото: redstar.ru

Об этом сообщает Минобороны РФ.

22 мая после интенсивных артобстрелов МПП "Козинка", а также ряда других объектов Грайворонского района, подразделение националистического формирования вторглось на территорию РФ.

В ходе КТО ударами авиации, артиллерии и активными действиями боевых подразделений националистические формирования были заблокированы и разгромлены, а остатки отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали наносить огневое поражение до полной ликвидации.

"Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", — отмечает ведомство.

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В Белгородской области в результате боёв уничтожено более 70 террористов
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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