Остатки нацистов отброшены из Белгородской области на украинскую территорию.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
22 мая после интенсивных артобстрелов МПП "Козинка", а также ряда других объектов Грайворонского района, подразделение националистического формирования вторглось на территорию РФ.
В ходе КТО ударами авиации, артиллерии и активными действиями боевых подразделений националистические формирования были заблокированы и разгромлены, а остатки отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали наносить огневое поражение до полной ликвидации.
"Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", — отмечает ведомство.
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