РВ: командир отделения личного спецназа Зеленского уничтожен армией России у Артёмовска

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные уничтожили у Артёмовска (Бахмута) командира отделения личного спецназа президента Украины Владимира Зеленского Ростислава Кария. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: Телеграм

Издание отмечает, что боевик воевал в элитном президентском полку спецназначения, был участником карательной операции в Донбассе, затем в начале прошлого года воевал в Буче и Ирпене под Киевом. В итоге Карий был ликвидирован армией России на фланге Бахмутского направления.

Ранее спецназ Украины опубликовал кадры "психической операции" в Артёмовске уже после его взятия военными РФ.

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