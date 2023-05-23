Российские военные уничтожили у Артёмовска (Бахмута) командира отделения личного спецназа президента Украины Владимира Зеленского Ростислава Кария. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Издание отмечает, что боевик воевал в элитном президентском полку спецназначения, был участником карательной операции в Донбассе, затем в начале прошлого года воевал в Буче и Ирпене под Киевом. В итоге Карий был ликвидирован армией России на фланге Бахмутского направления.
Ранее спецназ Украины опубликовал кадры "психической операции" в Артёмовске уже после его взятия военными РФ.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.