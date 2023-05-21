РВ: спецназ Украины опубликовал кадры "операции" в Бахмуте

Киев спустя сутки после взятия Бахмута (Артёмовска) российскими военными отказывается признать его потерю. Украинские психвойска получили задание вбрасывать ранее снятые видео, делая вид, что якобы это они бродят сейчас по городу. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Спецназ Украины в Бахмуте

На кадрах группа боевиков воооружённых сил Украины (ВСУ) движется куда-то по развалинам домов. При этом непонятно, когда был записан ролик.

Украинская военная пропаганда официально комментирует кадры, заявляя, что в Бахмуте продолжают выполнять боевые задачи бойцы Сил специальных операций.

Так киевский режим пытается отсрочить и смягчить деморализацию общества из-за потери Бахмута, заметили авторы издания.