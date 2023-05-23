Сутки боёв в Белгородской области обернулись для вооружённых сил Украины (ВСУ) кровавым провалом. Противник потерял всю американскую и другую технику. Российские военные захватили две бронемашины MaxxPro и оружие НАТО. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
При возвращении контроля над КПП "Грайворон" армией России подтверждено уничтожение трёх бронеавтомобилей HMWWV ("Хамви"), двух MaxxPRO, двух AMZ Dzik, одного Краз "Кобра", а также внедорожников-пикапов, на которых диверсанты прорвались на территорию РФ.
Всего Украина потеряла как минимум девять единиц боевой бронетехники, пикапы и несколько десятков боевиков.
Ранее Минобороны также опубликовало кадры уничтоженной военной техники и ликвидированных боевиков ВСУ.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.