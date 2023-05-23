EADaily: пойманный в Белоруссии террорист обратился к Зеленскому

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Террорист Николай Швец, задержанный в Белоруссии по подозрению в участии в теракте на военном аэродроме в Мачулищах, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает EADaily.

Фото: Вадим Савицкий

В своем обращении Швец признал, что выполнял задание Службы безопасности Украины (СБУ), которое заключалось в повреждении российского самолёта ДРЛО-А50У.

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