Террорист Николай Швец, задержанный в Белоруссии по подозрению в участии в теракте на военном аэродроме в Мачулищах, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает EADaily.
В своем обращении Швец признал, что выполнял задание Службы безопасности Украины (СБУ), которое заключалось в повреждении российского самолёта ДРЛО-А50У.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.