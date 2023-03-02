В Сети появились кадры подлёта украинского дрона-камикадзе к самолёту дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ на аэродроме Мачулищи в Белоруссии. Видео, снятое камерой самого дрона, представили военные корреспонденты "Русской Весны" в Telegram-канале.
Запись обрывается за сотню метров до самолёта и можно предположить, что гоночный FPV-дрон не достиг своей цели — был сбит или подавлен РЭБ, отмечают эксперты.
Добавим, вчера белорусские телеканалы показали, что самолёт ДРЛО А-50 цел и невредим. Все заявления о его якобы повреждении оказались фейками.
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