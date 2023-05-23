Морпех ВСУ хотел взять в плен российского военного, но попался сам

Пленный украинский боевик из 36-й бригады морской пехоты вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказал на видео, опубликованном с Сети, что попался, когда сам хотел захватить российского военного.

Фото: t.me/RVvoenkor

По словам морпеха, он находился на позиции, увидел постороннего и пошёл за ним следом, чтобы захватить его в плен и как-то "разобраться". Однако пока он крался за ним, российский боец ставил мины-растяжки.

"Я понимаю, что они по одному не ходят, группа ДРГ, — они ходят… ну группа. Его долго не было, и его сослуживцы передвинулись ближе, он сам того не ожидал. Когда я приготовился уже его брать в плен, взяли меня", — объяснил боевик ВСУ.

Ранее появилась информация, что в боях на флангах у Артёмовска уничтожен командир отделения личного спецназа Зеленского Ростислав Карий.

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