Литовкин заявил о необходимости запуска производства российских беспилотников

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Военный эксперт Виктор Литовкин считает проблемой отсутствие производства отечественных беспилотников и заимствование соответствующих инженерных технологий у других государств.

Фото: Фотоархив Министерства обороны СССР, 1989 год

Эксперт напомнил, что раньше в России не было физической возможности для изготовления дронов — не было заводов, они появляются только сейчас. Капитан считает, что запуск производства беспилотников невозможен без твёрдой политической воли.

Он отметил, что несмотря на наличие уникальных отечественных технологий, запуск российских дронов до сих пор наладить так и не удалось.

"У нас по-прежнему нет политической воли на создание производства. У некоторых начальников она напрочь отсутствует. Я на протяжении двадцати лет на разных выставках вижу разные дроны, аналогов которых нет во всем мире. А что толку? Мы все равно заимствуем технологии у других стран", — сказал Литовкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт подчеркнул, что нужно привлекать к производству беспилотников российских производителей. Он подчеркнул, что в РФ есть нужные ресурсы для этого, но в этом направлении уже давно пора переходить от долгих разговоров к конкретным делам.