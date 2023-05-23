В сети появилось видео, которое снято камерой беспилотника. На нём украинский танк Т-72Б поражается двумя российскими FPV-дронами в зоне СВО. Видео опубликовало "Военное обозрение".
На кадрах видно, как FPV-дрон ВС РФ попал в танк ВСУ, после чего тот загорелся, однако не потерял способность передвигаться и попытался скрыться. Машину настиг второй беспилотник, что привело к уничтожению техники.
Ранее сообщалось о создании российскими экспертами Центра комплексных беспилотных решений новой линии FPV-дронов. Данная аббревиатура означает "First Person View" ("вид от первого лица"). Новые модели от местных разработчиков обладают способностью выполнять широкий спектр военных задач в зоне боевых действий.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.