В зоне спецоперации впервые протестировали полностью автоматический режим работы зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, С-350 успешно выполнил задание, сбив несколько боевых самолётов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Зенитный ракетный комплекс "Витязь" в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей", — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, задача боевого расчёта заключалась в том, чтобы осуществлять контроль за работой ЗРК. Он добавил, что поражение целей проходило без вмешательства оператора. Автомат самостоятельно выбирал алгоритм действий в зоне боёв, пояснил источник.
Ранее стало известно, что ЗРК "Бук", принадлежащий российской армии, сбил украинский самолёт Су-25 на Запорожском направлении.
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