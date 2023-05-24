Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолёты ВСУ в зоне СВО в режиме полного автомата

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне спецоперации впервые протестировали полностью автоматический режим работы зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".

Фото: wikimedia

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, С-350 успешно выполнил задание, сбив несколько боевых самолётов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Зенитный ракетный комплекс "Витязь" в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, задача боевого расчёта заключалась в том, чтобы осуществлять контроль за работой ЗРК. Он добавил, что поражение целей проходило без вмешательства оператора. Автомат самостоятельно выбирал алгоритм действий в зоне боёв, пояснил источник.

Ранее стало известно, что ЗРК "Бук", принадлежащий российской армии, сбил украинский самолёт Су-25 на Запорожском направлении.