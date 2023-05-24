Украинские власти должны устранить три важных проблемы перед началом поставок боевых самолётов F-16 для армии страны, пишет Newsweek.
По мнению обозревателя Элли Кук, первая проблема заключается в том, что Киеву придётся организовать тренировки для своих солдат по управлению истребителями.
"Обучение даже опытных пилотов измеряется месяцами, а не неделями", — сообщил лётчик Эндрю Кёртис в интервью изданию.
В статье также сказано, что второй вопрос, который необходимо решить Украине, связан с созданием инфраструктуры для размещения и использования F-16. Киев должен заняться возведением гладких взлётно-посадочных полос, уточнила Кук. При этом она добавила, что впоследствии ВС РФ, скорее всего, будут осуществлять атаки на построенные объекты.
Как пояснила автор статьи, третья проблема — политические препятствия. Она пояснила, что передача западных боевых самолётов украинской армии способна усугубить конфликт и привести к новой эскалации.
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