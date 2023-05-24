Newsweek: передача истребителей F-16 Киеву потребует решения трёх важных проблем

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские власти должны устранить три важных проблемы перед началом поставок боевых самолётов F-16 для армии страны, пишет Newsweek.

Фото: Splash/ All Over

По мнению обозревателя Элли Кук, первая проблема заключается в том, что Киеву придётся организовать тренировки для своих солдат по управлению истребителями.

"Обучение даже опытных пилотов измеряется месяцами, а не неделями", — сообщил лётчик Эндрю Кёртис в интервью изданию.

В статье также сказано, что второй вопрос, который необходимо решить Украине, связан с созданием инфраструктуры для размещения и использования F-16. Киев должен заняться возведением гладких взлётно-посадочных полос, уточнила Кук. При этом она добавила, что впоследствии ВС РФ, скорее всего, будут осуществлять атаки на построенные объекты.

Как пояснила автор статьи, третья проблема — политические препятствия. Она пояснила, что передача западных боевых самолётов украинской армии способна усугубить конфликт и привести к новой эскалации.