4-я бригада уничтожает укрепления ВСУ на фланге у Артёмовска

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Под освобожденным Артёмовском продолжаются ожесточённые бои, на нескольких участках пригорода ВСУ пытаются атаковать.

Фото: https://t.me/c/1674068659/46998

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры предоставили видео, где 4-я армейская бригада уничтожает укрепления националистов на фланге. В результате ударов было уничтожено не менее десяти бандеровцев.

Артиллеристы 2-го корпуса Луганской Народной Республики вместе с разведчиками уничтожают боевиков ВСУ на Спорном направлении. Также сообщается, что командование армии Украины стягивает силы в район города Часов Яр, который стоит как раз под Артёмовском.