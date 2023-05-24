Под освобожденным Артёмовском продолжаются ожесточённые бои, на нескольких участках пригорода ВСУ пытаются атаковать.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры предоставили видео, где 4-я армейская бригада уничтожает укрепления националистов на фланге. В результате ударов было уничтожено не менее десяти бандеровцев.
Артиллеристы 2-го корпуса Луганской Народной Республики вместе с разведчиками уничтожают боевиков ВСУ на Спорном направлении. Также сообщается, что командование армии Украины стягивает силы в район города Часов Яр, который стоит как раз под Артёмовском.
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