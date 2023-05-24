ВСУ провели боевую психоперацию, чтобы уменьшить деморализацию от поражения в Артёмовске

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Враг провёл психоперацию для уменьшения деморализации от поражения в Артёмовске.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что на видео боевиков с пограничного пункта "Грайворон" и на технике националистов видны слоганы — "За Бахмут" и "Привет из Бахмута".

Это была необычная атака, имеющая пропагандистские и психологические цели: посеять панику в РФ и пропиарить русских предателей-неонацистов, пишет издание.

По итогу вся PR-акция, завершившаяся кучей разбитой техники НАТО, длилась сутки, но достигла целей по смещению фокуса от потери главного символа "несокрушимости ВСУ". Любопытно, что украинский Генштаб впервые за 10 месяцев не написал про Бахмут в своей сводке, отметили авторы.

А главное: своей ограниченной атакой враг показал россиянам, что подход к защите границ точно нужно менять, подытожил портал.

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