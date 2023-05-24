РИА Новости: российский снайпер рассказал о хитрости ВСУ под Херсоном

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) под Херсоном действуют очень хитро. Они переодеваются в гражданскую одежду и спокойно курсируют по Днепру, зная, что в гражданских русские не стреляют. Об этом рассказал РИА Новости снайпер-разведчик армии России.

Фото: inosmi.ru

Он отметил, что видел несколько раз, как эти "рыбаки" смотрели в бинокли и делали себе какие-то пометки в блокнотах. Однако им помешать не мог, так как "приказ есть приказ".

Проблем доставляет и украинский спецназ, который пытается закрепиться на левом берегу, добавил снайпер. По его словам, на днях российские десантники отбили очередную атаку в районе Алёшек, что напротив Херсона.

Командир полка с позывным Румын заявил, что ВСУ прощупывают оборону армии России, поэтому разведчики круглосуточно ведут наблюдение за городом.

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