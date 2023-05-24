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РИА Новости: российский снайпер рассказал о хитрости ВСУ под Херсоном

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Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) под Херсоном действуют очень хитро. Они переодеваются в гражданскую одежду и спокойно курсируют по Днепру, зная, что в гражданских русские не стреляют. Об этом рассказал РИА Новости снайпер-разведчик армии России.

РИА Новости: российский снайпер рассказал о хитрости ВСУ под Херсоном
Фото: inosmi.ru

Он отметил, что видел несколько раз, как эти "рыбаки" смотрели в бинокли и делали себе какие-то пометки в блокнотах. Однако им помешать не мог, так как "приказ есть приказ".

Проблем доставляет и украинский спецназ, который пытается закрепиться на левом берегу, добавил снайпер. По его словам, на днях российские десантники отбили очередную атаку в районе Алёшек, что напротив Херсона.

Командир полка с позывным Румын заявил, что ВСУ прощупывают оборону армии России, поэтому разведчики круглосуточно ведут наблюдение за городом.

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Разведчики ВС РФ выследили спецгруппу ВСУ у Херсона
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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