Российская армия каждый день продвигается вперёд в районе Авдеевки, постепенно улучшая собственные позиции, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
По его словам, в этой зоне конфликта находятся бойцы 1-го Армейского корпуса, которые контролируют обстановку. Как пояснил врио главы ДНР, улучшение российских позиций на Авдеевском направлении фиксируется каждый день.
"По Авдеевке, Марьинке я особо не переживаю", — отметил Пушилин в эфире "Соловьёв. Live".
Он добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки перехода в атаку, однако подразделения РФ эффективно их отражают.
Ранее военкор Александр Сладков проинформировал о мощном ударе российской авиации по украинским базам в Авдеевке.
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