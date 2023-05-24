Пушилин: армия России ежедневно улучшает позиции на Авдеевском направлении

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия каждый день продвигается вперёд в районе Авдеевки, постепенно улучшая собственные позиции, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, в этой зоне конфликта находятся бойцы 1-го Армейского корпуса, которые контролируют обстановку. Как пояснил врио главы ДНР, улучшение российских позиций на Авдеевском направлении фиксируется каждый день.

"По Авдеевке, Марьинке я особо не переживаю", — отметил Пушилин в эфире "Соловьёв. Live".

Он добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки перехода в атаку, однако подразделения РФ эффективно их отражают.

Ранее военкор Александр Сладков проинформировал о мощном ударе российской авиации по украинским базам в Авдеевке.