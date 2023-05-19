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Сладков: авиация России нанесла мощнейший удар по базам ВСУ в Авдеевке

Силовые структуры

Российские военные нанесли мощнейший удар по Авдеевке. Гул был слышен даже на окраинах Донецка. Об этом сообщил военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале в пятницу вечером.

Сладков: авиация России нанесла мощнейший удар по базам ВСУ в Авдеевке
Фото: b2bleadsolution.com

Репортёр отметил, что у вооружённых сил Украины (ВСУ) много чего есть в Авдеевке. Там располагаются и склады с боеприпасами, и американская разведывательная аппаратура.

Удар, по словам, военкора, был нанесён, скорее всего, с применением авиации.

Ранее сегодня появились сообщения об уничтожении ВС РФ на флангах у Бахмута (Артёмовска) штаба с офицерами элитной бригады ВСУ "Эдельвейс".

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Дрон ВСУ показал бои в Бахмуте
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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