Сладков: авиация России нанесла мощнейший удар по базам ВСУ в Авдеевке

Российские военные нанесли мощнейший удар по Авдеевке. Гул был слышен даже на окраинах Донецка. Об этом сообщил военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале в пятницу вечером.

Фото: b2bleadsolution.com

Репортёр отметил, что у вооружённых сил Украины (ВСУ) много чего есть в Авдеевке. Там располагаются и склады с боеприпасами, и американская разведывательная аппаратура.

Удар, по словам, военкора, был нанесён, скорее всего, с применением авиации.

Ранее сегодня появились сообщения об уничтожении ВС РФ на флангах у Бахмута (Артёмовска) штаба с офицерами элитной бригады ВСУ "Эдельвейс".

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