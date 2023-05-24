Начало массового производства новейших российских танков Т-90М — главная проблема для западных стран, пишет Exxpress.
По информации издания, российские специалисты оснащают тяжёлую технику термическим камуфляжем, поэтому танки ВС РФ тяжело заметить с большой дистанции. В статье сказано, что даже старые модели боевых машин, такие как Т-55 и Т-62, необходимо воспринимать в качестве серьёзной угрозы на линии соприкосновения.
"Их броня прочнее, а пушки больше, чем у тех танков, которые Украина получает от НАТО", — подчёркивается в публикации.
Издание также отмечает, что российские солдаты редко применяют тяжёлую технику при продвижении. Танки, как правило, используются в целях огневой поддержки, уточняет автор материала.
Ранее экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что модернизированный танк ВС РФ Т-90М "Прорыв" является лучшим среди европейских аналогов.
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