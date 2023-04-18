Кедми: модернизированный танк Т-90М "Прорыв" является лучшим среди европейских аналогов

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танк Т-90М "Прорыв" Вооружённых сил России по своим характеристикам превосходит все европейские аналоги. Такое мнение выразил бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

По его словам, боевая машина российской армии гораздо лучше справляется с современными боями, чем немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 3. Единственный минус заключается в том, что танков Т-90М "Прорыв" ещё не очень много в РФ, указал военспец.

"Думаю, что на сегодняшний день, если взять совокупность всех его качеств, то Т-90 можно назвать лучшим танком Европы", — подчеркнул Кедми в интервью "Военному делу".

Как пояснил собеседник издания, эти боевые машины легко могут быть модернизированы и усовершенствованы при необходимости. Он не исключил, что в будущем Т-90М "Прорыв" обеспечат лучшими орудиями и более качественной защитой.

Ранее российские военные, находящиеся в зоне проведения спецоперации, получили несколько сотен новых танков Т-90М и Т-72Б3М.

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