Марков прокомментировал новость о ранении Залужного в голову: ВСУ без командующего

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков отреагировал на сообщение о тяжёлом ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Марков рассказал, что российские власти заявляют, что глава украинской армии получил ранение в голову в результате удара ВС РФ по штабу в Херсоне.

Он отметил, что Киев данную информацию опровергает, однако, по мнению политолога, новость о ранении Залужного очень похожа на правду.

"На людях Залужного никогда не показывают все эти дни. Всё какие то мутные видео. Тяжесть ранения непонятна, но ясно, что Залужный не руководит ВСУ все эти дни", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Марков считает, что жизнь Залужному сохранили, однако функции командования ВСУ он выполнять уже не может.

"ВСУ без командующего. Может это и есть одна из причин, почему нет наступления ВСУ. Залужный был популярен в ВСУ", — высказал предположение политический эксперт.

Ранее сообщалось, что Залужному сделали трепанацию черепа.