Главкому ВСУ Залужному сделали трепанацию черепа, он не сможет продолжать службу

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главнокомандующему вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному сделали трепанацию черепа, он не сможет продолжать службу. Об этом заявил источник в силовых структурах изданию РИА Новости.

Фото: sts.sumy.ua

По его словам, в результате ракетного удара российских войск по штабу украинских подразделений в районе села Посад-покровское под Херсоном. Это произошло в начале мая. Главком получил серьёзную травму головы и множественные осколочные ранения. Операция сделана в киевском военном госпитале, добавил источник издания.

Напомним, ранее высказывались различные предположения, куда мог пропасть Залужный. Военкор Андрей Руденко заявлял, что он получил тяжёлые ранения в результате ракетного удара ВС РФ. Также в Сети распространялись слухи лечении главкома в Германии.

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