Генерал Гурулёв назвал замысел нападения ВСУ на Белгородскую область

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв объяснил, какую цель преследовали украинские диверсанты при нападении на Белгородскую область.

Фото: news.myseldon.com

"Штатная, усиленная танковым взводом и миномётной батареей мотопехотная рота Вооружённых сил Украины — точно не диверсионно-разведывательная группа", — рассказал эксперт в беседе с "Военным делом".

Их задачей был захват районного центра Грайворон, чтобы там закрепиться, подтянуть резервы и блокировать силы российских войск на белгородском направлении. Однако ВС РФ не позволили ВСУ выполнить эту задачу.

"Если бы этого не случилось, то сейчас мы бы их усиленно выковыривали из целого города. Это правда", — отметил Гурулёв.