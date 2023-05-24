Шойгу рассказал подробности об уничтожении диверсантов в Белгородской области

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался об успешном проведении контртеррористической операции в Белгородской области, куда вторглись украинские диверсанты.

Фото: скрин wiadomosci.onet.pl

Глава МО РФ рассказал, что ДРГ проникли на территорию России в районе международного пункта пропуска "Козинка" Белгородской области.

Шойгу отметил, что заблокировать и разгромить диверсантов удалось с помощью ударов авиации и огня артиллерии.

"Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации", — сказал Шойгу.

Министр обороны РФ рассказал, что ВС РФ удалось уничтожить 70 диверсантов, а также технику противника. Он пообещал предельно жёстко реагировать на подобные действия ВСУ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков запретил охотникам стрелять по диверсантам.