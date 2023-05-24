Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался об успешном проведении контртеррористической операции в Белгородской области, куда вторглись украинские диверсанты.
Глава МО РФ рассказал, что ДРГ проникли на территорию России в районе международного пункта пропуска "Козинка" Белгородской области.
Шойгу отметил, что заблокировать и разгромить диверсантов удалось с помощью ударов авиации и огня артиллерии.
"Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации", — сказал Шойгу.
Министр обороны РФ рассказал, что ВС РФ удалось уничтожить 70 диверсантов, а также технику противника. Он пообещал предельно жёстко реагировать на подобные действия ВСУ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков запретил охотникам стрелять по диверсантам.
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