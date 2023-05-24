Генерал Липовой объяснил, почему танки Т-14 "Армата" не участвуют в СВО на Украине

1:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский боевой танк Т-14 "Армата" впервые продемонстрировал свои возможности в ходе боевых действий на Украине и открыл огонь по позициям противника. Однако он появляется на поле боя крайне редко, несмотря на удивительную "живучесть".

Фото: танк, Т-14, "Армата"

Главная особенность уникальной разработки состоит в том, что экипаж находится в бронированной капсуле, поэтому в случае попадания снаряда в башню бойцы остаются здоровыми и невредимыми. Об этом заявил председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой в беседе с Pravda.Ru.

Он отметил, что на вооружении российской армии в зоне спецоперации на Украине находятся проверенные временем танки, которые уже принимали участие в реальных боевых действиях и зарекомендовали себя с лучшей стороны. На данный момент танки "Армата" проходят полевые испытания, после чего слабые стороны машины будут устранены, а сильные — приумножены, подчеркнул специалист.

"Сейчас Т-14 проходят доводку, обкатку в реальных боевых условиях. Т-72, Т-80 — это танки, которые себя зарекомендовали в Сирии и в других локальных конфликтах, и на сегодняшний день они успешно применяются в зоне специальной военной операции", — указал Липовой.

Командование ВСУ намерено сформировать так называемый бронированный кулак из западных танков "Леопард" и "Челленджер" для нанесения удара на Запорожском направлении в рамках контрнаступления. Однако российская армия готова отразить атаку противника при помощи модернизированных Т-72, танков "Прорыв" и противотанковых средств.

"Наши противотанковые управляемые ракеты прекрасно справятся с "Абрамсами" и "Челленджерами", которыми так гордятся американцы и англичане", — заключил генерал-майор.