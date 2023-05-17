MWM: танк Т-14 "Армата" ВС РФ впервые принял участие в боевых действиях на Украине

Российский танк Т-14 "Армата" впервые принял участие в боевых действиях на Украине и открыл огонь по позициям противника. Об этом заявили американские аналитики.

Фото: Вадим Савицкий

Эксперты полагают, что появление новейшего танка в зоне спецоперации произошло на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению. Аналитики считают, что украинские войска намерены сформировать танковый кулак, в который войдут британские Challenger и немецкие Leopard. Однако российский Т-14 разрабатывался специально для того, чтобы выдерживать лобовые попадания со стороны противника.

"Армата" отличается своей "живучестью": экипаж размещён в отдельном отсеке, а лобовая броня толщиной более 900 миллиметров сочетается с динамической защитой "Малахит" и активной защитой "Афганит".

"Она достаточна для лобового поражения любой из машин, находящихся на сегодняшний день на украинском театре военных действий", — сделали вывод аналитики Military Watch Magazine (MWM).