МО РФ: три украинских надводных дрона пытались атаковать корабль "Иван Хурс" Черноморского флота

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сегодня утром попытались атаковать тремя морскими беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи в экономической зоне Турции. Об этом заявило Минобороны РФ.

Фото: https://t.me/yurasumy/8399

По словам официального представителя ведомства, попытка была неудачной, все катера противника уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

В МО объяснили, что корабль несёт боевое дежурство по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". В настоящее время "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач.

Напомним, ранее информация об атаке на российский корабль появилась в экспертных Telegram-каналах.

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