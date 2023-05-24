Вооружённые силы Украины (ВСУ) сегодня утром попытались атаковать тремя морскими беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи в экономической зоне Турции. Об этом заявило Минобороны РФ.
По словам официального представителя ведомства, попытка была неудачной, все катера противника уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.
В МО объяснили, что корабль несёт боевое дежурство по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". В настоящее время "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач.
Напомним, ранее информация об атаке на российский корабль появилась в экспертных Telegram-каналах.
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