"Рыбарь": неизвестные БПЛА атаковали корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ в Чёрном море

Сегодня три неизвестных беспилотника совершили ночную атаку на разведывательный корабль "Иван Хурс" в южной части Чёрного моря. Об этом сообщили военные аналитики Telegram-канала "Рыбарь".

Фото: kchf.ru

Нападение на разведывательный корабль произошло после того, как судно прошло через пролив Босфор. Дроны атаковали в 40 морских милях к северу от пролива. В материале отмечается, что атаку удалось отразить. Корабль не получил никаких повреждений.

"Время атаки — 5:30 утра", — указали аналитики.

Разведывательный корабль "Иван Хурс" входит в состав Черноморского флота России. Данные корабли обеспечивают связь, управляют флотом и решают специальные задачи. Оборудование судна способно обнаруживать радиосигналы в широком диапазоне частот, определяя местоположение их источника. Однако точный состав бортового радиотехнического вооружения корабля засекречен.