Минобороны России показало кадры уничтожения беспилотных катеров вооружённых сил Украины (ВСУ), атаковавших сегодня утром российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в районе пролива Босфор.
На записи видно, как один из дронов на большой скорости приближается к кораблю, но по нему открывают огонь из штатного вооружения, после чего происходит взрыв.
Ранее сегодня МО РФ заявило, что сегодня в 5.30 утра ВСУ попытались тремя надводными дронами атаковать корабль "Иван Хурс", выполняющий задачи в экономической зоне Турции. Все беспилотники были уничтожены, попытка оказалась неудачной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.