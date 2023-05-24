Минобороны показало видео уничтожения дронов ВСУ, атаковавших корабль "Иван Хурс"

0:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны России показало кадры уничтожения беспилотных катеров вооружённых сил Украины (ВСУ), атаковавших сегодня утром российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в районе пролива Босфор.

Момент уничтожения дронов ВСУ атаковавших корабль Иван Хурс

На записи видно, как один из дронов на большой скорости приближается к кораблю, но по нему открывают огонь из штатного вооружения, после чего происходит взрыв.

Ранее сегодня МО РФ заявило, что сегодня в 5.30 утра ВСУ попытались тремя надводными дронами атаковать корабль "Иван Хурс", выполняющий задачи в экономической зоне Турции. Все беспилотники были уничтожены, попытка оказалась неудачной.