РИА Новости сегодня сообщило о ранении в голову главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. О том, кто его может заменить на посту, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.
Он считает, что место главкома ВСУ займёт русофоб и человек, который в дальнейшем заменит Владимира Зеленского.
"Я думаю, что, скорее всего, Валерия Залужного на посту главкома ВСУ заменит главком Сухопутных войск генерал Александр Сырский, — сказал он в беседе с "Московским Комсомольцем".
Коротченко отметил, что данный вопрос будет решаться после консультации как минимум с Соединёнными Штатами Америки и Великобританией.
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