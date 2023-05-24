Коротченко: кандидатом на место главкома ВСУ Залужного может стать генерал Сырский

РИА Новости сегодня сообщило о ранении в голову главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. О том, кто его может заменить на посту, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.

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Он считает, что место главкома ВСУ займёт русофоб и человек, который в дальнейшем заменит Владимира Зеленского.

"Я думаю, что, скорее всего, Валерия Залужного на посту главкома ВСУ заменит главком Сухопутных войск генерал Александр Сырский, — сказал он в беседе с "Московским Комсомольцем".

Коротченко отметил, что данный вопрос будет решаться после консультации как минимум с Соединёнными Штатами Америки и Великобританией.