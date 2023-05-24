Политолог Руслан Бальбек объяснил, почему Киев не подтверждает ранение главкома ВСУ Залужного

Главком ВСУ Валерий Залужный не сможет продолжить службу из-за травмы головы и осколочных ранений. Украина не подтверждает данную информацию, но и не опровергает. Политолог Руслан Бальбек в беседе с Pravda.Ru объяснил причину.

Фото: sts.sumy.ua

Он отметил, что Киев оказался между молотом и наковальней. Признать ранение Залужного — значит согласиться с тем, что российская разведка и средства поражения работают чётко.

"Не признавать ранение Залужного — тоже большой риск, в какой-то момент это всплывёт наружу, и можно оказаться в ситуации "знаменитой правозащитницы" Денисовой", — отметил эксперт.

Бальбек предположил, что сейчас в Киеве придумывают ролик о том, как главком ВСУ переходит на работу в НАТО или ООН, чтобы убрать его из повестки украинской жизни. Возможно, Залужный находится в том состоянии, когда лучше не появляться на публике.

"А врать Киеву не привыкать, тут они, я бы сказал, собаку съели. Но и Залужного не жаль, это он командовал огромным бандформированием под названием ВСУ", — заключил эксперт.