Советница Генштаба ВСУ пыталась реанимировать Залужного, но что-то пошло не так

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После информации о тяжёлом ранении Главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного, советница командования ВСУ Алёна Шевцова зачем-то опубликовала в социальных сетях фото с ним.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45779

Но всё дело в том, что снимок был без подтверждения даты.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Внимательные люди заметили на фоне написанную от руки дату — 27.04 (а Залужный исчез в начале мая). Под постом Шевцовой от 2 мая Залужный в этой же самой майке и на фоне такой же стены, отметили внимательные читатели", — пишет издание.

Вскоре фотография от 2 мая автор удалила, в попытках замести следы.

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