После информации о тяжёлом ранении Главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного, советница командования ВСУ Алёна Шевцова зачем-то опубликовала в социальных сетях фото с ним.
Но всё дело в том, что снимок был без подтверждения даты.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Внимательные люди заметили на фоне написанную от руки дату — 27.04 (а Залужный исчез в начале мая). Под постом Шевцовой от 2 мая Залужный в этой же самой майке и на фоне такой же стены, отметили внимательные читатели", — пишет издание.
Вскоре фотография от 2 мая автор удалила, в попытках замести следы.
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