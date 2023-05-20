Наступление Армии РФ под Донецком продолжается.
Российские войска продвинулись в Марьинке и начали обходить оборону ВСУ по флангам.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"В результате боевых действий в центре города армия России упёрлась в сильную оборону украинских формирований и направила свои усилия на фланги вокруг Марьинки — на севере и юге", — отмечает заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр.
В сводках украинского Генерального штаба сказано, что российские войска за последний день провели десятки атак в районе города Марьинки.
Под российскими ударами позиции националистов в районах населённых пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Катериновка, Курахово и Острое.
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