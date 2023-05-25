Российские бойцы, применив тяжёлую огнемётную систему (ТОС) "Солнцепёк", поразили несколько опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от населённого пункта Первомайское в Донецкой Народной Республике.
По словам начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева, экипаж "Солнцепёка" выполнил три задачи, осуществив огневые атаки на взводные опорные пункты 59-й отдельной мотопехотной украинской бригады.
В интервью РИА Новости он также отметил, что ВКС РФ сокрушили "опорники" ВСУ в районе Лисичанска и Авдеевки. Как пояснил представитель Минобороны, российские военные с помощью артиллерии поразили цели рядом с населённым пунктом Победа в ДНР. В этой зоне конфликта армия Украины лишилась семи артиллерийских орудий и трёх миномётов.
Кроме того, Астафьев добавил, что на территории Донбасса реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" ВС РФ уничтожили бронетехнику и "опорники" украинских войск.
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