Минобороны России: огнемётная система "Солнцепёк" поразила опорные пункты ВСУ в ДНР

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы, применив тяжёлую огнемётную систему (ТОС) "Солнцепёк", поразили несколько опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от населённого пункта Первомайское в Донецкой Народной Республике.

Фото: Вадим Савицкий

По словам начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева, экипаж "Солнцепёка" выполнил три задачи, осуществив огневые атаки на взводные опорные пункты 59-й отдельной мотопехотной украинской бригады.

В интервью РИА Новости он также отметил, что ВКС РФ сокрушили "опорники" ВСУ в районе Лисичанска и Авдеевки. Как пояснил представитель Минобороны, российские военные с помощью артиллерии поразили цели рядом с населённым пунктом Победа в ДНР. В этой зоне конфликта армия Украины лишилась семи артиллерийских орудий и трёх миномётов.

Кроме того, Астафьев добавил, что на территории Донбасса реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" ВС РФ уничтожили бронетехнику и "опорники" украинских войск.